شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة إصابات كورونا أمس في القاهرة والمحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة تعافى 376 مصابا بالفيروس ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 133707 حالات حتى الآن فيما تم تسجيل 603 إصابات جديدة و53 وفاة، ليصل إجمالى الإصابات المسجلة لـ171993 منها 133707 حالات تعاف و9857 وفاة.

وفى المحافظات أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، الجمعة، تعافى ٤ حالات ليرتفع إجمالى المتعافين لأكثر من ١٨٤ حالة، مؤكدا توافر جميع الخدمات والإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيدا بالمحافظ المستشار مصطفى ألهم، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، بسبب دعمهما المستمر وتوفير كافة المستلزمات للمستشفى.

فى سياق متصل، استمر مستشفيا الحميات والجهاز الهضمى والكبد بالمحافظة، لليوم الثانى، فى تطعيم الأطقم الطبية والتمريض والعاملين داخلهما باللقاح، حيث تم تطعيم كافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بمستشفى الحميات على مدار اليومين.

وفى سوهاج، أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، البدء فى تطعيم الأطقم الطبية باللقاح فى مستشفى الصدر بالمحافظة، موضحة أن الدكتور محمد الوكيل، مدير المستشفى، كان أول من تلقى اللقاح تبعه باقى الكوادر الطبية طبقا للتسجيل الإلكترونى. وفى بنى سويف، تابع المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم الجهود والإجراءات التى تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث تم تحرير 104 محاضر لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة، بجانب فض 9 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لإقامتها فى أماكن مغلقة، كما تم غلق 5 مراكز دروس خصوصية «سناتر» لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وفى القليوبية، حررت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة 30 محضرا لعاملين لا يرتدون الكمامات حيث تم تغريم أصحاب المصانع. وشددت الحملة على أصحاب المصانع بإجراء فحص يومى وكشف حرارى لجميع العاملين بالمصانع مع ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد للحد من انتشار فيروس كورونا، علاوة على تنظيم الورديات بتخفيض عدد العاملين دون التأثير على الإنتاج.

وفى المنيا، قاد الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مدينة المنيا، حملة للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث تم تحرير ٣٨ محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمحال التجارية والمقاهى والمطاعم والأسواق بحى شمال المدينة، مؤكدا على مواصلة الجهود وتكاتفها للحد من انتشار كورونا.

وفى الشرقية، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحى أول وثان الزقازيق، أسفرت عن غلق وتشميع مقهى مخالف بقرية الإشراف بطريق الأحرار، ومصادرة ١١ شيشة وتغريم ١٥ مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية خلال حملات تفتيشية على سائقى سيارات الأجرة بمداخل مدينة الزقازيق.