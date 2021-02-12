شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته إلى محافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، زيارته إلى محافظة شمال سيناء، بحضور نهائي دوري مراكز الشباب، بين فريقي مركز شباب الخربة ومركز شباب الشهداء، والتي انتهت بفوز مركز شباب الخربة بنتيجة 4/2.

واستمرت زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة شمال سيناء على مدار يومين قام خلالهما بحضور عدد من الفاعليات الرياضية وتفقد المنشآت الرياضية وافتتاح الملاعب الفرعية في إستاد العريش الرياضي وافتتاح معرضي أندية الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية «محكي الشباب» بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.

من جانبه أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على أن قطاعي الشباب والرياضة بشمال سيناء يشهدان طفرة خلال فترة تولي الدكتور أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة.. واصفًا الوزير بـ«البطل المقاتل»، حيث أنها المرة الثانية التي يزور فيها شمال سيناء للمشاركة في الأنشطة المتنوعة وتفقد المنشآت الرياضية.