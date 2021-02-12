شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم Mank في ضيافة It’s Show time على cbc والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحل عدد من أبطال فيلم Mank ضيوفا على برنامج It’s Show time الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، يوم الأحد المقبل، في لقاء حصري على قناة cbc.

يكشف صناع الفيلم كواليس العمل، والصعوبات التي واجهتهم خلاله، فضلا عن رأيهم في أوضاع السينما حاليا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيلم "Mank" هو دراما وسيرة ذاتية أمريكي من إخراج ديفيد فينشر، مبني على نص من كتابة والده جاك فينشر، يتتبع العمل السيرة الذاتية لهيرمان ج. مانكوفيتش، والذي تعاون مع أورسن ويليس في إنتاج فيلم (Citizen Kane) في الأربعينيات، والذي يُعد واحدا من أشهر إنتاجات هوليوود في القرن الماضي.

الفيلم من بطولة غاري أولدمان وأماندا سيفريد وليلي كولينز وأرليس هوارد وتوم بيلفري سام تروتون وفرديناند كينغسلي وتوبنس ميدلتون وتوم بيرك وتشارلز دانس.

كان البرنامج قد استضاف في الآونة الأخيرة عددا من النجوم العالميين، أبرزهم جورج كلوني وتوم هانكس وأنجلينا جولي وشارون ستون وجلين باول وغيرهم الكثير.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.