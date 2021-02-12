شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 17 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، الجمعة، عدد 17 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 17 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس.

وأضاف شوكة أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 296 حالة، وبلغت الوفيات 99 حالة، بينما بلغ الشفاء 1653 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار شوكة إلى حجز 3 حالات للعلاج بالمستشفيات و63 تحت العزل المنزلي.