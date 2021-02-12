شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها «الرواتب» و«إذن السفر» و«الدور الرقابي».. مطبات وضعها «النواب» في طريق «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد انتظار كبير، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حتى تتمكن الغرفة الثانية من ممارسة عملها، وكشفت مناقشات اللجنة التشريعية بـ«النواب» الأسبوع الماضى عن عدة عراقيل موجودة في اللائحة التي سيتم عرضها على الجلسة العامة.

ومن بين هذه العراقيل أو «المطبات» تحجيم الدور الرقابي لمجلس الشيوخ، وأن يكون الاستدعاء للحكومة أمامه من أجل الاستماع والإيضاح، وليس المساءلة، بالإضافة لعدم أحقية «الشيوخ» في إنشاء لجان نوعية جديدة، على عكس ما اقترحه أعضاء مجلس الشيوخ بأن يزداد عدد اللجان النوعية عن 14 لجنة إذا لزم الأمر.

أيضا وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره، من أجل تنظيم عملية سفر الأعضاء، رغم أن نواب الشيوخ عندما ناقشوا اللائحة في مجلسهم قالوا إن شرط الحصول على إذن مخالف للدستور الذي يكفل لأي مواطن حرية التنقل.

ونصت المادة في شكلها النهائى بعد الموافقة عليها على ألا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال بأي جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.

ومن بين الأمور التي كشفت عن رفض «النواب» وجود ميزة لأعضاء الشيوخ، المادة الخاصة بإعفاء رواتب النواب من الضرائب، ففى الوقت الذي طالب فيه نواب من اللجنة التشريعية بعدم إعفاء مكافآت النواب من الضرائب، حتى يكون المشرع قدوة أمام الشعب المصري، تم رفض هذه المطالبة، خاصة أن أعضاء مجلس النواب يتم إعفاؤهم، ووافقت اللجنة على نص المادة كما هو دون تعديل، بتطبيق الإعفاء من الضرائب، كما هو متبع بمجلس النواب، وجاء النص كالتالى: تُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور، ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.