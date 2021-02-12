شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء مدينة سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، اليوم، الجمعة، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، في إطار خطة الحكومة لوقف ظاهرة البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

وأكدت المغربي أن الحملة أسفرت عن وقف أعمال بناء مخالف بـقطعة أرض بتقسيم الشباب دون أوراق رسمية أو ترخيص بناء، وإيقاق إنشاء سلالم وخزان مياه في حرم الطريق بنفس التقسيم.

وأوضحت رئيس المدينة أنه جرى التحفظ على معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف وإزالة كافة أعمال البناء المخالف في المهد.

وأشارت المغربي إلى أنه تم التحفظ على «خلاطة أسمنت» كبيرة، وكمية من الأسمنت، وسيارة نقل كبيرة، و٢ طن حديد مسلح، و٢ طن أخشاب، وخزان مياه، وتم هدم وإزالة أعمال الخرسانة العادية وتحرير محضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى.

ووجهت المغربي الإدارات المختصة بالمرور الدوري للقضاء على البناء المخالف، محذرةً أنها لن تسمح بتلك المخالفات التي تؤثر على البنية التحتية للمدينة.