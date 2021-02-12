شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: وزارة الشباب والرياضة تدعم المرأة السيناوية بشمال وجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تقدم الدعم للمرأة السيناوية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال تسويق المنتجات السيناوية التي تنتجها أندية الفتاة والمرأة في مختلف المعارض على نفقة الوزارة، مؤكدًا على توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل أنواع الدعم لأبناء سيناء.

وأكد صبحي، في تصريح له على هامش زيارته لشمال سيناء، أن تسويق المنتجات السيناوية من خلال معرض ديارنا للحرف اليدوية، خلال الفترة من 15 حتى 25 فبراير الحالي بالقاهرة، حيث تم تخصيص مساحات بالمجان لعرض المنتجات السيناوية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة «منتجك.. دخلك» التي أطلقتها الوزارة لتسويق وبيع الحرف والصناعات اليدوية التي تنفذها أندية الفتاة بكل محافظات الجمهورية.

ولفت صبحي إلى أن محافظة شمال سيناء سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة مزيداً من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية التي تنفذها الوزارة وتقدمها لأبناء محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لخلق بيئة رياضية متكاملة وصالحة لممارسة كل أنواع الرياضات المختلفة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في كل المحافظات الحدودية وفقاً لرؤية القيادة السياسية.