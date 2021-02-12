شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ الأعمال بمحاور ترسا والمريوطية والمنصورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شبكة الطرق والمحاور الجديدة الجاري إنشاؤها في محافظة الجيزة والتي جاء على رأسها تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التطوير لطريق ترسا لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات، بدءا من شارع خاتم المرسلين حتى طريق المنصورية.

كما تفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحور المنصورية ومحيط المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية والبر الشرقي والغربي لطريق المريوطية، وهي محاور جارٍ تطويرها بالكامل.

كما حرص على متابعة الحالة العامة للطرق والشوارع والتأكد من الالتزام برفع مستوى النظافة وعدم السماح بوجود أي مخلفات أو إشغالات أو تعديات على نهر الطريق.

ووجه رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمتابعة الدقيقة للمحال والمنشآت التجارية والمطاعم ومدى تطبيقهم كل الإجراءات المنظمة للعمل.