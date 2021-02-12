شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات مبادرة «الخدمة السودانية» وإضافة مجالات جديدة للأقباط الكاثوليك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار استمرار سعي مكتب دياكونيا للتنمية، التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك بالإيبارشية البطريركية، تنمية الإنسان في مختلف النواحي، تستمر مبادرة «الخدمة السودانية» في تحقيق أهدافها، وهي دمج الأخوة السودانيين من مختلف الديانات في المجتمع المصري، وذلك على مدار ٥ أشهر من التدريب على اللغتين العربية والإنجليزية، واللقاءات المختلفة للتعرف على الثقافة المصرية والتاريخ المصري.

وتتيح الخدمة فرصة تدريبية للتمكين على العديد من الحرف ومنها: التفصيل، وتصفيف الشعر، بجانب إضافة مهارات «الرفيق المنزلي» والإسعافات الأولية والحاسب الآلي، بناء على إحتياجات المجتمع حاليا وهو ما سيساعدهم في عملية التوظيف والحياة العملية.

و أطلق مكتب دياكونيا للتنمية مبادرة «الخدمة السودانية»، يوم الثلاثاء الموافق ١٥ من شهر سبتمبر للعام الماضي 2020، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وإشراف الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، وراعي كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بعين شمس، مقر محاضرات المبادرة وبحضور الأستاذ بيشوي مجدي، مدير المشروع وفريق عمل مكتب دياكونيا.

وتخلل أولى أيام المبادرة اللقاء التعريفي بها، وعدد من اللقاءات للتدريب على المهارات الشخصية وكلمة الأب كيرلس نظيم الذي أكد على أن المبادره هي الخطوة الأولى في رحلة كبيره، مشجعا الجميع على الإستمرار في خطواتهم المختلفة.