شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية بالأقصر يشتكون من «النمل الأبيض».. والوحدة المحلية ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا أهالى قرية الشغب، التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، من هجوم النمل الأبيض أو ما يطلقون عليه «القردة» الذي يهدد منازلهم المشيدة بالطوب اللبن وأخشاب النخيل والأشجار، والتي تعد بيئة مناسبة لـ«القرضة» التي دمرت أثاثات بيوتهم والأسقف والنوافذ والأبواب الخشبية.

النمل الأبيض بقرى إسنا

وقال محمود حسن، أحد الأهالي المتضررين، إن «المنازل تتعرض بصفة دائمة لهجوم النمل الأبيض»، موضحاً أن «هذه الحشرة قضت على البطاطين والستائر والملايات والنوافذ والأبواب»، مطالبا بتدخل وزارة الزراعة لمكافحة النمل الأبيض.

النمل الأبيض بقرى إسنا

وأوضح رضوان على، مزارع، أن «معظم مساكن أهالي القرية مبنية بالطوب اللبن المخلوط بالطين، بينما الأسقف مصنوعة من سعف النخيل والبوص والقش، وهو ما تتغذى عليه القرضة، مما تسبب في انهيار عدة منازل»، مشيرا إلى أن «مفعول المبيد الذي تقوم وزارة الزارعة برشه لم يؤثر عليها»، مطالبين بمبيد أقوى للحفاظ على المنازل، مؤكدا أن «سقف منزله المعروش بجذوع النخيل سقط أكثر من مرة، وفى كل مرة يقوم بإعادة تشييده حيث إن مفعول المبيد ينتهى كل ٣ أشهر، ما يؤدى إلى هجوم جديد للقرية أقوى من الأول».

وناشد محمود على وزارة الزراعة، ومحافظ الأقصر، بضرورة توفير مبيد أقوى وتكثيف حملات المديرية، والتى تحضر على فترات متباعدة ولا تقضى نهائياً على النمل الأبيض.

فيما أعلنت الوحدة المحلية لقرية الشغب أن أعمال مكافحة الحشرة تتم باستمرار، كما أن هناك تنسيقًا كاملا مع مديرية الزراعة والإدارة الزراعية بإسنا لتوفير المبيدات المخصصة لمكافحة النمل الأبيض، والتى تطلق حملات مستمرة بمختلف القرى للقضاء على الحشرة والتى تظهر في القرى القريبة من المناطق الجبلية.