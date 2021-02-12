شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" عن تبطين الترع: آخر مزارع فى آخر أرض ستصل إليه الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، أن مشروع تطبين الترع هو مشروع قومى شديد الأهمية سيغير شكل الريف المصرى، مشيرا إلى أن بعض المواطنين فى الماضى كانوا يلقون بمخلفاتهم وحيواناتهم النافقة فى الترع، وهو ما يعطى مظهر غير حضارى، ولكن فى المقابل نرى الفيديوهات والصور بعد تبطين الترع، نجد أن المنظر أصبح مبهجا والفرق شاسعا قبل وبعد التطوير.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "الترع فى مصر عانت لسنوات طويلة من استبحار القطاع المائى، ووجود الحشائش والمخلفات التى كانت تعيق وصول المياه لأراضى الفلاحين، ولكن بعد التبطين، يمكن للمياه أن تصل بسهولة للأراضى، ولن يكون هناك استبحار أو فقدان نسب كبيرة من المياه مثلما كان يحدث فى السابق، وأخر مزارع فى أخر أرض يمكن أن تصل له المياه ويروى أرضه دون أى مشكلات".

وقال: "لا يوجد أى أساس من الصحة للشائعة التى تم تداولها بخصوص تحمل الفلاحين تكلفة تبطين الترع، وستتحمل الدولة تكلفة المشروع بالكامل، ومفيش مزارع واحد سيدفع جنيه واحد فى هذا المشروع، تم الانتهاء من 1000 كيلو متر، ونعمل الآن فيما يقرب من 5000 كيلو متر ترع، وإجمالى المستهدف تبطينه 20 ألف كيلو متر ".