الخليج 365.. الرئيس السيسى يوجه بتسكين مواطنى العشوائيات بوحدات سكنية لائقة

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القاهرة - سامية سيد - يتابع الخليج 365 في عدد الورقي الصادر غداً السبت العديد من القضايا والتقارير الصحفية المهمة، من بينها تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير محور مسطرد، والتوجيه بتسكين مواطني العشوائيات بمناطق سكنية لائقة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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