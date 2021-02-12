شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد الحداد: اللقاح الروسي أكثر أمانا لأنه صنع بطريقة تقليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أنه لابد من مراعاة الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي، محذرا من الوقوع في الخطأ الذي حدث في الوجة الأولى من فيروس كورونا، بعدما قلت أعداد الإصابات، وآمن الناس للأرقام المعلنة وتعاملوا بدون أي حرص أو تطبيق الإجراءات الاحترازية، فظهرت أعداد بشكل كبير.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "نحن مازلنا في الموجة الثانية، وأي خلل في الإجراءات الاحترازية، سيؤدي بشكل مباشر لزيادة الأعداد، والدولة تفعل ما في وسعها من أجل حث الناس على تطبيق إجراءات الوقاية، ولا يمكن أن نقول أن الوضع مستقر حتى تكون نسبة الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس صفر".

وقال: "شهر أبريل هو موسم لانتشار فيروسات وبالتحديد الفيروسات التاجية، كما أن شهر أبريل سيشهد العديد من المناسبات وسيكون موسم تجمعات، لذلك نضع أيادينا على قلوبنا خوفا من شهر أبريل، ولو استمرينا بنفس الرتم الذي نحن فيه الآن والتزام الناس بإجراءات الوقاية، سيختلف الأمر كثيرا وستقل الأعداد".

وتابع: "هناك لقاحات تقليدية وأخرى غير تقليدية، بالنسبة لغير التقليدية هي لقاحجات موديرنا وفايزر، أما التقليدية فنسبة أمانها عالية مثل سبوتنيك واسترازينكا، وهي مصنعة بطرق تقليدية في صناعة اللقاحات، ودرجة أمانها مرتفعة للغاية، واللقاح الروسي لقاح آمن ومن المقرر أن تحصل عليه مصر الفترة القادمة".