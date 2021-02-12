شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية تشارك بقوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف على العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مع صندوق تحيا مصر فى قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة"، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بقرية معصرة ملوى بمحافظة المنيا، على مدار يومى الخميس والجمعة 11، 12 فبراير.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية فى بيان اليوم، إن تنظيم قوافل مبادرة نور حياة فى المحافظات يأتى فى إطار التنسيق مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتحقيق الحماية الاجتماعية والصحية بجانب التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبها قالت سوزان صدقى، مدير وحدة التنمية المحلية بمحافظات الصعيد: "يستهدف نشاط المبادرة إجراء الكشف الطبى للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، بقرية معصرة ملوى بمحافظة المنيا، بجانب توفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانًا".

وفى وقت سابق، قال محمد مختار، المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم إطلاق مبادرة "نور حياة" بشكل رسمى فى شهر فبراير من عام 2019، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذها فى 19 محافظة حتى الآن رغم التوقف مع بداية أزمة فيروس كورونا الأولى، مضيفا فى مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمة الإعلامى يوسف الحسينى، أنه تم الوصول إلى مليون و60 ألف مواطن مصرى ما بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية.