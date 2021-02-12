شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبل، لتكون تحت عنوان : "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية" لتتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل ، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية ، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية .

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أنها ستطلق حملة توعوية من خلال عدد من الندوات المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ، وعدد من الدورات التدريبية المكثفة على مدار العام الجارى، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة.

وافتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 30 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (880) مسجدًا حتى الآن، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم.

وأوضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى مساجد الافتتاحات كما يلى:

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد أبو مسوتة – يوسف الصديق

2. مسجد عدلي مؤمن – طبها - أبشواي

3. مسجد حنك البحري وشهرته مسجد جيارة – البحر – إطسا قبلي الغرق

4. مسجد السايح – قطوف - إطسا

5. مسجد الرحمة – حلفا - إطسا

6. مسجد أبو بساط – قرية الصالحين إدارة شمال

7. مسجد المدينة المنورة - قبلي الغرق

8. مسجد خليل الزرو – الخواجات - إدارة الشواشنة

9. عثمان بن عفان -كحك بحري – إدارة الشواشنة

10. ال عزيز – إدارة الشواشنة – العوني كحك بحري

11.الهدى – غنيم - طامية

12.الإخلاص - المنشية العزيزية –طامية

مديرية أوقاف البحيرة

13.الصديق ناحية سحالي البلد- مركز أبو حمص

مديرية أوقاف بني سويف

14.مسجد الشيخ أحمد عويس – منشأة الأمراء – مركز اهناسيا

مديرية أوقاف الدقهلية

15.محجوب طنبول الكبرى - السنبلاوين

16. العمدة كفر الحطية شربين

17. منشية أبو الفتوح بلقاس

18. الأنوار المحمدية البيضاء – مركز تمي الأمديد

19. الرحمة عزبة البنك كفر شرف

20. الكبير قائم العبد – جمصة

21. الرحمة – بشلا – ميت غمر

مديرية أوقاف الجيزة

22. الرحمة – الباويطي – الواحات البحرية - الجيزة

23. علي بن أبي طالب – جزيرة محمد – الوراق - الجيزة

24. اللطيف – الحي السابع –مجاورة 4- أكتوبر

25. الحاج حافظ – كفر حكيم - كرداسة - الجيزة

مديرية أوقاف أسيوط

26. الرحمن الرحيم – قرية الفيما مركز الفتح

27. الخلفاء الراشدين – قرية عواجة مركز ديروط

28. الإخلاص قرية الشيخ عتمان – مركز البداري

29. ال عمر الصعيدي قرية الهدايا مركز أسيوط

30. عمير بن الحمام قرية فزارة مركز القوصية

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف السويس

31.أم القرى – حي فيصل - السويس

مديرية أوقاف الفيوم

32.الرحمة- اللواج – م فيصل - إطسا

33.الشيخ خليفة – م 3 - إطسا