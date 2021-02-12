شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع رئاسة الجمهورية مقطع فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، عددًا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق ابراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوى .

ومن المخطط أن يحدث محور مسطرد الجديد تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وازالة العديد من الاشغالات والتعديات والمواقف العشوائية علي الطرق وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبرى .

وكان الرئيس السيسى ، اطلع علي التفاصيل التنفيذية والانشائية الجارية من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل، موجهاً بمراعاة تطبيق أعلي المعايير الهندسية وكذلك أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور، موجهاً أيضاً بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية لمشروع "أهالينا" وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.