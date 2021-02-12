شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من منخفض جوى شديد البرودة يؤثر على البلاد الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن وجود منخفض جوي شديد البرودة متوقع منتصف الاسبوع القادم بداية من يوم الثلاثاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه يصاحبة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي كافة الانحاء ورياح مثيرة للرمال والاتربة كما يتوقع تساقط للأمطار علي السواحل لكن لا يمكن الجزم بكافة التفاصيل الان.

وتابعت، "سيتم التنويه وإصدار التحذيرات الجوية حيال ثبوت النماذج العددية".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد