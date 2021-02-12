شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة قبل الأخيرة في مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت صباح اليوم بالنادى الاجتماعى بنادى العمال الرياضى تصفيات المرحلة قبل الأخيرة من منافسات مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القران الكريم والابتهال الدينى في دورتها الرابعة الاتى ستنطلق، الاثنين القادم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعي.

وتحمل هذه الدورة اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصرى شيخ عموم القارئ المصرية الأسبق وتحت شعار الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الاسلامى شارك في تصفيات اليوم 40 متسابقا من مختلف محافظات مصر ويتنافسون في الفرع الاول وهو حفظ القران الكريم كاملا بروايتين.

ومن المقرر انطلاق المسابقة الدولية في الواحدة من ظهر يوم الاثنين القادم بالمركز الثقافى وتستمر حتى الخميس.

ويشارك في هذه الدورة 25 متسابق يمثلون 20 دولة بالإضافة إلى 35 متسابق مصرى يمثلون محافظات مصر المختلفة ويتناسب المتسابقون في أربعة افرع هي القران كاملا بروايتين للشباب وبراوية واحدة للفتيات والفرع الثالث هو الاصوات الحسنة والانشاد والابتهال الدينى