شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الإسكان والمرافق بجنوب سيناء تعلن حاجتها لشغل وظائف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة جنوب سيناء، عن حاجتها لشغل وظائف، من خلال العمل بنظام السركي «الاستعانة» على الباب الرابع وما يضمنه من دعم ومنح ومزايا اجتماعية، وذلك طبقًا للتأشيرات العامة الخاصة بالموازنة العامة للدولة، وفقًا للعام المالي 2020/ 2021.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن كل مديرية تقوم بحصر احتياجاتها من العاملة، لحصر العجز في الوظائف والتخصصات والإعلان عنها، وذلك في ضوء حرص المحافظة على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مع التأكيد على مبدأ تكافئ الفرص، وتحقيق العدالة والشفافية.وأضاف المحافظ في تصريح له اليوم الجمعة، أن مديرية الإسكان في حاجة لشغل 7 وظائف، وهم مهندس اتصالات أو إلكترونيات وبرمجة، و2 مهندس مدني، ومحاسب على أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة، وكاتب ذو مؤهل متوسط أو فوق متوسط، وسائق حاصل على رخصة درجة ثانية أو ثالثة، وعامل خدمات معاونة حاصل على إعدادية أو محو أمية.

وأوضح المحافظ أنه سيجري الاختيار لشغل هذه الوظائف طبقًا لعدد من الضوابط والشروط أهمها اجتياز الاختبار المقرر لكل وظيفة، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون من أبناء المحافظة، وألا يزيد السن عن 35 عامًا، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بأحد الوظائف الحكومية، ولم يسبق الحكم عليه في أي قضية جنائية مخلة بالشرف.

وأشار المحافظ أنه سيجري التعاقد مع الأعداد المخصصة في الإعلان، عقب ترتيب كافة المتقدمين الذين انطبقت عليهم الضوابط والشروط طبقًا لدرجات الاختبارات، وفي حالة التساوي في الدرجات سيفضل الأعلى في المؤهل، ثم الأقدم تخرجًا، ثم الأكبر سنًا.