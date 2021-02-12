شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة التسجيل وفتح الملفات بالوحدات الصحية بالسويس استعداداً للتأمين الصحى الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس بالإدارات داخل المديريه لمتابعه العمل والإنجازات والمعوقات داخل كل إدارة وحل المشكلات بشكل أسر.

وقام دكتور سامح شكري، مدير عام إدارة الطب العلاجى بالمديرية، بعرض إنجازات الإدارة خاصة بالمستشفيات أثناء ذروة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا من حيث التجهيزات والقوى البشريه ووجهه الشكر لجميع الفرق الطبيه داخل المستشفيات لمابذلوه من جهود وتحمل للمسئوليه ثم قام مديرى الادارات التابعه للطب العلاجى بعرض الانجازات ايضاً مثل اداره العلاج الحر واداره المستشفيات.

وأكد البرعى على اهميه تكثيف الدعايه والاعلام لجذب المواطنين عن طريق اداره الاعلام بالمديريه واداره التثقيف الصحى والرائدات الريفيات والمثقفات السكانيات والاخصائيات الاجتماعيات كلاً في مجاله لفتح الملفات وعمل الكشف الطبى والفحوصات الاوليه لجميع المواطنين بالمحافظه لبدء تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظه السويس حيث انها من ضمن الخمس محافظات الاولى لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل واهميته لتغطيه جميع المواطنين صحياً.