شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الفيوم: إجراءات وقائية من الفوم لمنع دخول بقع الزيت لمآخذ المحطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم انه جارى اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة من مادة الفوم لمنع دخول بقع الزيت لمأخذ المحطات حيث تم تشكيل غرفة عمليات لرصد بقع الزيت ونقط انطلاقها لمواجهتها حيث تم رصد المصرف الذي يصرف مباشرة على بحر حسن واصف والمتسبب في المشكلة.

وأكد أنه تم التواصل مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الذى بدوره كلف كل الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه المتسببين في هذا الأمر وإزالتها فورا حفاظا على صحة المواطن الفيومى ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الإضرار بالمجارى المائية العذبة التي تغذى محطات مياه الشرب حيث ان بقع الزيت تؤثر على إنتاج محطات مياه الشرب من المياه النظيفة التي تغطى احتياجات اكثر من ٣ ملايين نسمه هذا بجانب إجراء اختبارات معملية على نوع معين من الفوم ومراقبة ماخذ المحطات على مدار ٢٤ ساعة وتم شراء فوم له القدرة على امتصاص مثل هذا النوع من الملوثات.

يذكر ان هناك لجنة تم تشكيلها من جهاز شؤون البيئة والري والبيئة بالمحافظة والوحدة المحليه والتوصل للمصرف الذي يقوم بالقاء المخلفات في ترعة حسن واصف التي تغذي المحطات .