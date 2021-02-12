شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير مساجد سيدي سالم لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تصريحات خاصة للمصري اليوم قال شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم أنه في إطار تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بضرورة تكثيف اعمال الرش والتطهير واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فتم متابعة رش وتعقيم وتطهير المساجد بدائرة الوحدة المحليه بمنشأة عباس قبل صلاه الجمعه وذلك حفاظا على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه، أيضا بمختلف مساجد قري وعزب مركز ومدينة سيدي سالم وبالتنسيق مع مديريتي الأوقاف والصحه.