شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على ١٥٥٠ حالة خلال القافلة الطبية بقرية القلمينا بمركز الوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا ان مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية القلمينا بمركز الوقف يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .‬

وأوضح تاوضروس أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٥٥٠ حالة بواقع ( ٣٨٥ باطنة - ٣٧٩ عظام - ٢٦٩ أطفال - ٢٦٦ جلدية - ١١١ اسنان - ٥٤ جراحة - ٥٢ نساء - ٣٤ تنظيم أسرة ) مضيفا انه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لعدد ٧٦ حالة.

قافلة طبية بالوقف

وأشار إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا الى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ٨٦ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

قافلة طبية بالوقف

قافلة طبية بالوقف