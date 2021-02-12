شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز من 4 آلاف إلى 10 آلاف فدان بسهل الطينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق السيد القصير وزير الزرعة على زيادة مساحة الاراضي المنزرعة بالارز بمنطقة سهل الطينة من ٤٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ فدان بناء على طلب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووجه المحافظ الشكر للوزير على الاستجابة الفورية التي جاءت في إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة الخدمات للمقيمين في مناطق اراضي الاستصلاح.

وأكد المحافظ ان هناك تنسيق يجري مع وزارتي الري والزراعة لتوفير كميات المياة المطلوبة للمساحات الجديدة التي سيتم زراعتها بالأرز.

وأضاف أن مبادرة زيادة مساحة الاراضي المزروعة بالارز جاءت لتلبي طلبات الاهالي بالمنطقة بعد اللقاء المفتوح للمحافظ مع الاهالي لمناقشة مطالبهم

وكان المحافظ قد أعلن بانه سيتم تاجيل سداد الاقساط المستحقة على اراضي الاصلاح التي يشغلونها لمدة ٣ سنوات وإلغاء الفوائد المستحقة عليها.