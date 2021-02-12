شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتفقد موقع الهبوط الأرضي أمام كمين «يسي» بالطريق الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر موقع الهبوط الأرضي بأحد جوانب الطريق امام كمين «يسى» الامني بطريق الأقصر – قنا الزراعي وذلك فور تلقيه اخطاراً من مديرية الطرق والكباري بالمحافظة .

ووجه المحافظ بسرعة إعادة الجزء الذي حدث به الهبوط في الطريق إلى وضعه الأصلي ورصفه وتمهيده للسير ومرور السيارات والحافلات مشدداً على سرعة انجاز العمل وانهاؤه في وقت قياسي.

وأكد المهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تم اصلاح الهبوط بالتعاون مع حي المطار والطرق وبالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر وسيتم ترميم وتأهيل ورصف الطريق بالتنسيق مع مرور الأقصر والجهات المعنية لاعادته إلى ما كان عليه وتعديل المسار في حالة اجراء الاصلاحات وحتي لا تتكرر مثل هذه الواقعة مرة أخرى .

رافق المحافظ في جولته، اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر وعدد من مسؤولي المرور والطرق ومجلس مدينة الأقصر وقيادات حي المطار بالأقصر .