شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد، اليوم الجمعة، عدد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض ٨ حارة مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق ابراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي، ومن المخطط ان يحدث محور مسطرد الجديد تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وازالة العديد من الاشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبري.

وقد أطلع الرئيس على التفاصيل التنفيذية والانشائية الجارية من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل، موجهاً سيادته بمراعاة تطبيق اعلي المعايير الهندسية وكذلك اكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور، موجهاً ايضاً بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية «اهالينا» وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد

السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد

السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد

السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد

السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد

السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد