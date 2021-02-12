شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 3626 مواطنًا خلال القوافل الطبية في مركزي إدفو وكوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قريتي الغوالية بمركز إدفو وأقليت بمركز كوم أمبو، واستمرت لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 3626 مواطنًا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.