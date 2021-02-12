شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يهنئ النادى الأهلى على برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تهنئة الرئيس السيسي للنادى الأهلي بتحقيق الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، ورد الأهلي ببيان شكر للرئيس السيسيـ فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصرالرئيس السيسي يهنئ النادى الأهلى على تحقيقه الميدالية البرونزية فى مونديال الأندية: حقق أداءً مشرفا.. ويؤكد: الدولة لن تدخر جهدا فى دعم ورعاية الرياضة والشباب المصرى فى كافة الألعاب الجماعية منها والفردية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادى الأهلى على فوزهم بالمركز الثالث فى كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف.

وأكد الرئيس على أن الدولة لن تدخر جهدا فى دعم ورعاية الرياضة والشباب المصرى فى كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة.

إحصائيات الملاحة بقناة السويس تسجل أعلى إيراد يومى منذ جائحة كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الجمعة، رقماً قياسياً جديداً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، وذلك بعبور 72 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.3 مليون طن وهى خامس أعلى حمولة صافية يومية في تاريخ القناة والأعلى حمولة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، مُحققة أعلى إيراد يومي منذ الجائحة قدره 24.7 مليون دولار.





شاهد وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة بعد حصد برونزية المونديال

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من قطر، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذى حققه الفريق الأحمر، بالتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

الآلاف يشيعون جثمان الفنان على حميدة لمثواه الأخير.. الأهالى يؤدون صلاة الجنازة فى مسجد الفتح ويلقون عليه نظرة الوداع.. دفنه فى مقابر مطروح الشرقية بمنطقة المغاربة.. وأسرته: الراحل أوصى بعدم دفنه ليلاً

شيع الآلاف من أبناء محافظة مرسى مطروح، ظهر اليوم الجمعة، جثمان الدكتور على حميدة الفنان الشهير الراحل، إلى مثواه الأخير فى مقابر مطروح الشرقية بمنطقة المغاربة والمخصصة للدفن لجميع أبناء المحافظة، حيث خرجت الجنازة من مسجد الفتح بمرسى بعد تأدية صلاة الجمعة ثم صلاة الجنازة عليها، وذلك وسط حضور حشد كبير من أهالى محافظة مطروح ومحبين الفنان الراحل على حميدة وأسرته وجيرانه وأبناء المحافظة.

صحف العالم تشيد بإنجاز الأهلي وأداء الشناوي بعد برونزية مونديال الأندية

احتفت العديد من الصحف والمواقع العالمية الكبرى، بفوز النادي الأهلى على بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، ونجاح المارد الاحمر في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد انجاز عام 2006 حين توج الشياطين الحمر بنفس اللقب أيضا مع المدرب مانويل جوزيه.

احتفالات بالأهلى بمطار القاهرة بعد حصوله على برونزية مونديال الأندية.. صور

حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى، على تنظيم احتفالية داخل صالة 4 بمطار القاهرة، بوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعد حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية، حيث كان فى استقبالهم فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، بحضور اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم.

بيان مصرى يونانى قبرصى: نرفض أى تدخل أجنبى فى ليبيا

قالت مصر واليونان وقبرص فى بيان ثلاثى اليوم إن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق غير قانونية، وأنه يجب تنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية الليبية بإخراج المرتزقة، معربين عن رفضهم التام لأى تدخل أجنبي في ليبيا.





جمع 400 مليون جنيه وخلع.. ضحايا مستريح الغربية يروون تفاصيل الواقعة.. لايف

نشر تليفزيون ”الخليج 365” بثا مباشرا جديدا مع ضحايا مستريح الغربية الجديد، بقرية كفر نواي التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وذلك بعد جمعه 400 مليون جنيه من الأهالي بغرض تشغيلها في الاتجار بالأجهزة الكهربائية.





5 نجوم فى مهرجان الأهلى بمونديال الأندية بعد حصد البرونزية.. محمد الشناوى "نمبر وان".. أيمن أشرف "جامدين ومفيش إلا احنا".. بدر بانون" عود البطل".. محمد هاني "عدى حدود العالمية".. وطاهر محمد طاهر "مافيا"

على أنغام الفرحة، تراقص لاعبو النادي الأهلي بعد حصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، التى شهدت مشاركة مشرفة من قبل بطل مصر وأفريقيا، النادي الأهلي، في أول اختبار للاعبي الجيل الحالي بالقلعة الحمراء، الذين نجحوا بامتياز في إثبات أنهم رجال المهام الصعبة، وأعادوا ذكريات الجيل الذهبي للأهلي الذى هيمن على البطولات في مطلع الألفية تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزية.

الأهلي عاد بعد 15 عاماً ليحقق إنجاز الميدالية البرونزية من جديد، بعد الفوز على فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال، حيث فاز الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، بعد مباراة شهدت تفوقا واضحا للفريق الأحمر، وخلال المباريات الثلاثة التى خاضها الأهلي حافظ 5 نجوم على مستواهم المميز لينالوا إشادة جماهيرية واسعة.





شركة بريطانية تفتح باب حجز رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ لصيف 2021

أعلنت شركة الطيران البريطانية" إيزى جيت"، عن فتح باب حجز رحلاتها السياحية من مطار لوتون البريطانى، لخمس وجهات جديدة هى "الغردقة وشرم الشيخ في مصر، سانتوريني وبريفزا فى اليونان، ولارنكا فى قبرص" فى صيف 2021.





اتحاد الكرة يبدأ اتصالاته مع ليفربول لتحديد موقف محمد صلاح من أولمبياد طوكيو

اتفق شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على بدء الاتصالات مع مسئولى نادى ليفربول الإنجليزى خلال الأيام المقبلة، من أجل التناقش حول إمكانية الاستعانة بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى فى اولمبياد طوكيو.





الأهلى يشكر الرئيس السيسى ويتعهد ببذل أقصى جهد لرفع راية مصر عالية

عبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لتهنئة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.





الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اليوم الجمعة عددًا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض ٨ حارة مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق ابراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي، ومن المخطط ان يحدث محور مسطرد الجديد تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وازالة العديد من الاشغالات والتعديات والمواقف العشوائية علي الطرق وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبري





"من أحياها" وثائقى جديد يكشف جهود الدولة لإنقاذ سكان العشوائيات من الخطر.. الفيلم استعرض مسيرة مصر بالبناء والتعمير فى عهد الرئيس السيسي بعد سنوات من الإهمال.. ويرصد الواقع المرير الذى عاشه سكان المناطق الخطرة

تحت عنوان من أحياها، أذاعت وحدة الوثائقيات التابعة لقناة dmc، فيلما وثائقيا يرصد أهم إنجازات الدولة المصرية فى محاربة العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى الإنشاءات التى تم تشييدها من أجل احتواء سكان تلك الأماكن، كسكن آمن وآدمى يليق بالمواطن المصري.

الفيلم الذى يكشف مسيرة التاريخ العريق لمصر فى البناء والتعمير والتشييد، وكيف كانت مصر سابقة للجميع، وتحول تلك النهضة فى ظل سنوات من التهميش والإهمال إلى تدهور فيما يتعلق بالتنمية، فانتشرت العشوائيات التى ظهرت منذ نصف القرن أو أكثر، وأصبح الحل لها صعبا وشبه مستحيل.

أغرب من الخيال.. شاب يعود لأهله بعد 21 عاما من البحث عنه بالجيزة.. فيديو

فى مشهد مؤثر اختلطت فيه الزغاريد بالدموع، عاد شاب إلى أسرته بمحافظة الجيزة بعد غياب عنهم دام لـ21 عامًا، واصطفت القرية بالكامل على مدخلها لاستقبال الشاب وسط فرحة كبيرة من الأهالى.