شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت "الصحة" عن إصابة طبيب الحوامدية بكورونا بعد حصولة علي اللقاح ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الإصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم باللقاح خاصة أن الجرعة عبارة عن جرعتين بينهم 21 يوما ويمكن قبل تلقي الجرعة الأولي حدوث إصابة .

وقالت مصادر باللجنة العليا لمواجهة كورونا بوزارة الصحة أن اللقاح يحتاج إلي 3 أسابيع ليكون أجسام مضادة للقيروس كمان أن في حالة الحصول علي الجرعتين يمكان الإصابة بالفيروس وتابعت : اللقاحات لا تحمى من الإصابة بكورونا 100% .

وأوضحت اللجنة أنه لم يتم الابلاغ عن حالات اصابة بكرونا بين الطواقم الطبية وقالت :الاصابة واردة حتى وان حصل الشخص علي اللقاح .

ومن جانبة أكد الدكتور مصطفى عبد الواحد، نائب مدير مستشفى الحوامدية للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد، إنه أصيب بالفيروس بعد أيام من تلقيه اللقاح الصيني.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه تلقى لقاح فيروس كورونا ضمن الفرق الطبية، حيث بدأت عمليات التطعيم في مستشفى الحوامدية في شهر يناير الماضي، إلا إنه ظهرت عليه أعراض واضحة نهاية الشهر، ما دفعه لعمل مسحة معملية يوم 1 فبراير الجاري.

وقال أنه تأكد من إصابته معمليًا باستخدام مسحة PCR يوم 2 من شهر فبراير الجاري، حيث كان مر على تلقيه لقاح فيروس كورونا فترة أسبوع كامل.

وأكد عبد الواحد أنه تلقى جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، وبالتالي بعد إصابته بالفيروس من المرجح تأجيل حصوله على الجرعة الثانية ثلاثة أشهر، ولن يحصل عليها وفقًا للبورتوكول الطبيعي والذي يوضح حصول الشخص على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من حصوله على الجرعة الأولى.

وكشف أنه صيدلي في مستشفى الحوامدية، أحد المستشفيات المخصصة للعزل الصحي بالكامل لمصابي فيروس كورونا المستجد، حيث أبلغ إدارة المستشفى بإصابته بالفعل بعد تلقيه اللقاح، وفضل العزل المنزلي لحين تحول مسحته إلى سلبية.