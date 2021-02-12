شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 66 رحلة دولية وداخلية لنقل 5557 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا السبت ، 66 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 5557 راكبا ، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الجمعة ، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلي كل من (بيروت، بغداد، أكرا ، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، تونس، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، ميلانو، مدريد، نيويورك، جنيف، بروكسل، ميونخ، أثينا، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، برلين، فيينا، فرانكفورت)، بالإضافة إلي 22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5557 راكب.