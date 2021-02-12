أخبار مصر

مصر للطيران تسير غدا 66 رحلة دولية وداخلية لنقل 5557 راكبا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 66 رحلة دولية وداخلية لنقل 5557 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا السبت ، 66 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 5557 راكبا ، مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

 

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الجمعة ، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلي كل من (بيروت، بغداد، أكرا ، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، تونس، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، ميلانو، مدريد، نيويورك، جنيف، بروكسل، ميونخ، أثينا، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، برلين، فيينا، فرانكفورت)، بالإضافة إلي 22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5557 راكب.

 

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا