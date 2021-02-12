شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى أبطال افريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل والمعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الليلة لعب أولي مباريات دوري أبطال أفريقيا فى دور المجموعات وهي مباراة الزمالك ومولودية الجزائر ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال افريقيا 2021، والتى تقام على استاد القاهرة، ونعرض هنا القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر وكذلك معلق المباراة وأيضًا تشكيل الزمالك وحكم المباراة.

يلعب نادي الزمالك ضد مولودية الجزائر مساء اليوم الجمعة 12 فبراير فى الساعة التاسعة من مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية ، فى استاد القاهرة.

تنقل قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي مباراة الزمالك ومولودية الجزائر الليلة.

وتنقل أيضًا قناة بين سبورت 7 – beIN Sports HD 7 مباراة الزمالك الليلة ، وهي إحدي قنوات بين سبورت المشفرة، باعتبار أن قنوات بين سبورت هى مالكة حق النقل الحصري لبطول دوري أبطال أفريقيا.

وتنقبل قناة بين سبورت 2 أيضًا المباراة وكذلك قناة بين سبورت connect .

اختارت قناة أون تايم سبورت المعلق الرياضى بلال علام ليقوم بالتعليق على مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر الليلة فى دور المجموعة بدوري ابطال افريقيا.

ويعلق على مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المعلق الرياضي رؤوف خليفة المعلق الرياضي فى قناة بين سبورت.

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام – أحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور – طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم: يوسف أوباما– أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم - كاف عن حكم مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر ويضم طاقم التحكمي طاقم اثيوبي بقيادة باملاك تيسيما ويساعدع كيندي موسي وتيميسجين صوماويل والحكم الرابع ميتيكو تيودوروس.