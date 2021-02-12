شكرا لقرائتكم خبر عن حسني مبارك عن ارتفاع الأسعار: «بتشتكوا وتشتروا شريط لولاكي علي حميدة بـ6 جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نادرا ما يتناول رئيس جمهورية في أحد خطاباته مطرب، مثلما تحدث مبارك عن الراحل على حميدة وعن انتظار أحد أغانيه وإقبال الناس على شراء شريطه بالملايين رغم غلاء قيمة الشريط وقتها ووصول سعره إلى سته جنيهات، في الوقت الذي كانت فيه أسعار الخضر لا تصل إلى نصف ثمن الشريط .

وكان الرئيس الراحل مبارك يتحدث في أحد خطابات في عام ١٩٨٨، وطالبه الحاضرون بتخفيض بعض أسعار الخضر والفاكهة، فرد عليهم مبارك: «بتشتكوا من سعر الخضار والفاكهة وبتشتروا شريط لولاكي بستة جنيه الشريط»، في إشارة إلى مبيعات شريط لولاكي الذي تخطت مبيعاته حوالي ٦ ملايين نسخة في مصر.

وكان الراحل على حميدة قد أكد لمحرر «المصري اليوم» في حوار قبل وفاته، أن شريط لولاكي لم يوزع ٦ ملايين نسخة فقط إلا في مصر لكنه وزع ٨٠ مليون نسخة في الوطن العربي، ووسط الجاليات العربية في أمريكا وكندا وأوروبا وهذا ما لم يشر إليه حينها .

وعن علاقة على حميدة بالرئيس الراحل معمر القذافي، ذكر أنه كانت تربطه به علاقة صداقة، وأن الرئيس الليبي حرص في احتفالات الفاتح من كل عام أن يرسل دعوة خاصة إلى المطرب الراحل على حميدة، لإحياء الاحتفالات، وذكر الفنان أنه عرض عليه بطولة فيلم سينمائي يتم فيه السخرية من شخصية الرئيس الراحل معمر القذافي فرفض رفضا باتا الموافقة على أداء هذا الفيلم احتراما لعلاقة الصداقة بينهما.