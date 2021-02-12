شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا و6 مدن «صفر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت القليوبية، اليوم الجمعة، 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات من خارج المحافظة وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، واستمر مركز ومدينة بنها في المقدمة في عدد الإصابات، حيث سجل 7 حالات جديدة اليوم.

وسجلت 6 مدن «صفر إصابات» على مستوى المحافظة، هي العبور وقليوب وشبرا شرق وشبرا غرب وشبين القناطر وقها، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12735 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 940 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 797 حالة، وبنها 3972 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1274 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1332 حالة، وشبين القناطر 871 حالة، وطوخ 1635، وقليوب 866 حالة إصابة، ومدينة قها 76 حالة، وكفر شكر 737 حالة إصابة.