شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سمسطا: أعمال صيانة أعمدة الكهرباء تنتهى منتصف فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا ان المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم كلفنى ببحث شكاوى بعض المواطنين بشأن عدم إنارة الاعمدة بقرية سمسطا الجديدة، وعلى الفور تم توجيه سيارة الكهرباء لصيانة أعمدة الإنارة لقرية سمسطا الجديدة وتبين أن شركة الكهرباء تقوم بأعمال صيانة للخطوط المغذية لاعمدة الإنارة بقرية سمسطا،وقد أفاد مسؤول الصيانة بشركة الكهرباء بإنه سيتم الإنتهاء من أعمال الصيانة منتصف فبراير الجاري ،

واضاف انه لابد من فرض هيبة الدولة بازالة التعديات وكذلك تسليم مواقع لهيئة مياة الشرب والصرف الصحي لانشاء محطاب رفع صرف صحي وانارة الطهير الصحراوي بمركز سمسطا ومتابعة اعمال حسن الاداء بالقطاعات المختلفة مشير إلى انه تم وقف وازالة التعديات واعمال تطوير للمخالفات حيث تم وقف وازالة تعديات ومنع تطوير المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

واكد انه تم رفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والميادين العامة للمدينة ورفع القمامة من مداخل قرى المركز حيث تم ورفع القمامة من الحاويات الثابتة والجمع من المنازل ورفع القمامة بمحيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة بدائرة المركز وتوريد 100 طن قمامة من ناتج نظافة الشوارع الميادين العامة ومداخل المدينة والقرى وقام قسم الحدائق بزراعة الاشجار لتجميل والطرق والشوارع لزيادة نسبة الخضر والحفاظ على البيئة من التلوث.-و استكمال رفع كفاءة الميادين بمدينة سمسطا لرفع مستوى الاداء والعمل مستمر لانشاء ميادين للنهوض بالشكل الحضاري بالتطوير الشاملة بمداخل وميادين وشوارع مركز ومدينة سمسطا .

وقال انه تم متابعة اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لتداعيات فيروس كورونا وفرض الغرامات للمخالفين بعدم ارتداء الكمامات واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وكذلك استمرار المرور على المحلات التجارية والصناعية للغلق في المواعيد المحددة