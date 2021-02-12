شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية، بقيادة المهندس على مسعد، مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية بالمحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وذلك من خلال الحملات التي تنظمها المديرية والوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة والجهات المعنية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل، حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحليه برئاسة المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتنفيذ إزالة 2 حالة تعدى على الأرض الزراعية بجمعية العقيلى وجمعية أبولطيعه على مساحة قيراط ونصف بحوض الثلثماية وتمت الإزاله الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قوة من قسم شرطة الشواشنة.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس، بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ، مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بتنفيذ إزالة عدد 2 حالة تعدي على مساحة واحد قيراط زمام الكعابي بحضور الأستاذ جمال عوامي، نائب رئيس المدينة، والأستاذ محمد فوزي، رئيس وحدة محلية بيهمو، والمهندس خالد فتحي، رئيس الحماية بالمركز. وإزاله أخرى بناحيه الكعابي على مساحة ١٨سهم بحضور الأستاذ محمد فوزي رئيس وحدة بالكعابي، والمهندس سيد عنتر وكيل الإدارة، والمهندس عبدالتواب رئيس المكافحة، والمهندس خالد كامل مدير الجمعية.

وعلى صعيد متصل، قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا، بقيادة المهندس ماهر ابورحيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج، رئيس مركز ومدينة اطسا، بتنفيذ إزالة حالة تعدى بناحيه قلمشا مركز إطسا على مساحة واحد قيراط بحضور المهندس محمد عبدالحافظ، والمهندس رأفت عبدالحليم مدير الجمعيه الزراعيه قلمشا، وأحمد محمود عبدالعظيم رئيس الوحده المحلية.