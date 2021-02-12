شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الاسكندرية»: الأئمة التزموا بخطبة الجمعة الموحدة عن «الصدق والصادقين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، أن جميع الأئمة في مساجد الوزارة التزموا اليوم بخطبة الجمعة، سواء موضوعها أو توقيتها، وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال «خشبة»، إن الخطبة كانت تحت عنوان «حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين»، مشيرا إلى أنه من عظمة الشريعة الإسلامية أنها دعت إلى القيم النبيلة، والأخلاق الفاضلة التي تقرب الإنسان إلى ربه، وتسهم في بناء المجتمعات الراقية، ومنها خلق الصدق الذي جاء في القرآن الكريم في مواضع التشريف، والتكريم، والإجلال، ولا أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى وصف به نفسه، حيث يقول (عز وجل): «قُلْ صَدَقَ اللَّهُ».

وقال «خشبة» في خطبة الجمعة، إن القرآن الكريم بيّن أن الصدق من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فهم المبلغون عن الله عز وجل رسالاته، حيث يقول سبحانه»وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا«، ويقول تعالى: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا»، ويقول سبحانه: «وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا»، ويقول (عز وجل):«يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ».

وأشاد الشيخ محمد خشبة بجهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، مثنياً على التزام الرواد الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.