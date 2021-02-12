شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجمع الرسولي يطالب بتغيير الخدمة داخل الكنائس في زمن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار القس عزت أرميا، رئيس المجمع الرسولي، لأسيوط ومصر العليا 3 محافظات في الصعيد، شملت المنيا وأسيوط وسوهاج، أكد خلالها على أن الخدمة لابد وأن تتغير عما كانت عليه قبل كورونا، باتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية، والاستفادة من تجربة الوقاية من وباء كورونا المستجد، وذلك على هامش زيارة الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر القس ناصر كتكوت.

وعقد الاجتماع التفقدي لقسوس مجمع مصر العليا بالكنيسة الرسولية بمدينة سوهاج بحضور القس عادل جاد الله نائب الرئيس العام والقس نصر أمين السكرتير العام والشيخ عياد سليمان أمين الصندوق العام.

صرح بذلك الكاتب الصحفي أرمنيوس المنياوي، المستشار الإعلامي للكنائس الرسولية في مصر، وأشار إلى أن الزيارة الرعوية والتفقدية للرئيس العام شملت ملجأ ليليان تراشر وبعض المسؤولين الأمنيين في محافظة سوهاج، وكان الرئيس العام قد تفقد في طريقة إلى أسيوط وسوهاج مجمع المنيا وبني سويف الرسولي.

شارك في الزيارة القس أدم مرسل ومندوب القس كيفين في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور الدكتورة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب عن سوهاج .