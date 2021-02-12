شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إجراء ٦ حالات قسطرة قلبية بمستشفي الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب بمعهد القلب القومي، بإجراء ٦ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، منهم حالة حرجة بالعناية المركزة لم تستجب للعلاج التقليدي، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣٣٧ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، واستشاري القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.