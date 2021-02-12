شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 3 منشآت غذائية في حملات رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية، ومشتول السوق، والقنايات، وأولاد صقر، حملات تفتيشية ورقابية في المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣ منشآت غذائية، منها ٢ منشأة بمشتول السوق، ومنشأة بمركز الحسينية، غير مرخصة وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمثل خطرا داهما على الصحة العامة، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام ٩٠٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٥٧٠ كجم بأولاد صقر، و١٨٥ بمشتول السوق، و١٣٠ كجم بمركز الحسينية، و١٢٠ كجم بمدينة القنايات، وتم سحب ٤٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٤٦ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالحسينية ومشتول السوق والقنايات وأولاد صقر.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.