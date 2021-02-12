شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستطلع آراء المجمع المقدس لرسامة 9 أساقفة جدد في مصر والخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، خطابا إلى الأنبا دانيال أسقف المعادي والسكرتير العام للمجمع المقدس ولجنة السكرتارية، يتضمن أسماء 9 آباء لرسامتهم أساقفة جددا والحصول على موافقة المجمع المقدس قبل الرسامة .

وقال البابا في خطابه - حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه مكتوبة بخط اليد وممهورة بتوقيع البابا - إنه نظرا لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الاسقفية، فإن الكنيسة تعتزم القيام برسامات جديدة، ومن باب المشاركة أرجو عرض الأسماء المرشحة على أعضاء المجمع لاستطلاع رأيهم وإبداء أي ملاحظات، وذلك خلال الفترة من اليوم الجمعة 12 فبراير وحتى الأحد 14 فبراير، تمهيدا للقيام بالسيامة الأسقفية للآباء المرشحون.

وشمل الآباء المرشحون للسيامة الاسقفية ما يلى، أولاً: تجليس أساقفة ويشمل اثنين هما، الأنبا مكاريوس على إيبارشية المنيا وتوابعها، والأنبا ساويرس على ديرى الانبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، فيما تتم رسامة أساقفة الإيبارشيات وعددهم 3، هم: الراهب القمص اغابيوس الأنبا بيشوى رئيساً لدير الأنبا بيشوى في وادى النطرون، والقمص الراهب ثؤفيلس المحرقى اسقفاً لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، والقمص الراهب سيرابيون السريانى أسقفا على إيبارشية شرق المنيا.

كما شملت الأسماء المرشحة كأساقفة عموميين وعددهم 4، وهم الراهب القمص أخنوح الأنبا بيشوى أسقفا عاما على كنائس افريقيا، والراهب القس سيداروس الصموئيلى اسقفا على عزب النخل، والراهب القمص زوسيما المحرقى أسقفا عاماً على كنائس امريكا، والراهب القس مارتيروس أفامينا أسقفا عاما على كنائس المطرية وعين شمس.