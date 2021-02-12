شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 13 حالة جديدة من مصابي كورونا بالعديسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد فتحي، مدير عام المستشفى، خروج ١٣ حالة جديدة من مصابي كورونا، بعد تعافيهم وسلبية نتائج التحاليل والأشعات التي تمت لهم، وجميعهم من كبار السن ومرضى الفشل الكلوي.

وناشد الدكتور أحمد فتحي، مدير عام مستشفى العديسات للعزل، المواطنين ضرورة الوعي بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشي الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

وأوضح أن ارتداء الكمامة يقي من الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى عدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفة والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات طوال اليوم.