شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تعلن إنهاء استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، قيام عمداء الكليات، بإنهاء استعداداتهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بإعلان جداول الامتحانات لجميع طلاب الجامعة بكلياتها العشرين بالبوابات الإلكترونية بموقع الجامعة وبصفحات الكليات الرسمية.

قال «عبدالنبي»: «تبدأ الامتحانات 22 فبراير، على أن تستمر لمدة ثلاثة أسابيع متصلة، ويتخللها امتحانات الشفوي والعملي، وذلك بناءً على الجداول التي وضعتها، الكليات طبقاً لطبيعة الدراسة والمقررات بها».

كان «عبدالنبي» قد استعرض تقريرًا مفصلًا خلال اجتماع المجلس الأخير، عن موقف كليات القطاع الطبي واستعداداتها لآليات تنفيذ الاختبارات الإلكترونية وإعدادها لبلوكات بنوك الأسئلة ومراجعتها من قبل مركز القياس والتقويم بالجامعة، وذلك لارتباطها لبدء إقرار الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي بالفصل الدراسي الثاني، وذلك بمركز الاختبارات الإلكترونية الذي يُمثل نقلة نوعية كبيرة ترسخ الواقع الجديد الذي تشهده الجامعة في تعزيز قدرتها وكفاءتها التكنولوجية بإضافة صرح جديد لمسيرة إنجازها يضم أكثر من 4000 جهاز حاسب آلي.