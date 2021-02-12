شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا: فحص وعلاج 1679 حالة خلال قافلة بقرية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا نفذت قافلة طبية بقرية الشيخ عبادة، بمركز ملوي، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ اعمال القافلة بقرية الشيخ عبادة، وذلك خلال يومي 10 و11 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1679 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 332 حالة جراحة و360 حالة اطفال و275 باطنة و168 قلب و186 جلدية و97 نساء و53 تنظيم أسرة و75 أسنان، وتم عمل 113 تحليلا مختلفا، وعمل 78 حالات موجات صوتية وعمل 9 أشعات سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 117 مترددا، وتم خلع أسنان لـ9 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، كما تم عمل ندوات تثقيف صحي لـ 65 مترددا، وتم استخدام 10 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.