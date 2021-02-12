شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا بمستشفى «صدر إسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صحة الأقصر تطعيم الفرق الطبية بمستشفى صدر إسنا جنوب الأقصر، بلقاحات فيروس كورونا، لحماية الأطقم الطبية ومواجهة الفيروس خلال الموجة الثانية.

وأوضح الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، أنه تم بدء العمل في تلقي لقاحات فيروس كورونا داخل مستشفى صدر إسنا لكافة الأطقم الطبية وفريق التمريض والعاملين بالمستشفى.

وأضح «الحداد» أن ذلك لحماية أفراد الجيش الأبيض، وتوفير كل سبل الحماية والدعم خاصة للأطقم الطبية، معربا عن سعادته وفريق العمل ببداية التسجيل وتلقى لقاح كورونا في الخطوة التي تأمل الإدارة أن تكون النهائية للقضاء على هذا الوباء وانتهاء الأزمة.