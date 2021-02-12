شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر وصية الفنان علي حميدة قبل رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على وصية الفنان الراحل على حميدة الأخيرة قبل وفاته، والتي أكدها شقيقه الإذاعي إسماعيل حميدة.

وأضاف أنه اشتدت عليه آلام مرض السرطان في اليوم الأخير، الخميس، وطلب من شقيقه في حال وفاته أن ينتظروا للغد حتى تقام عليه صلاة الجنازة بعد أداء المصلين لصلاة الجمعة.

وأوصى بأن يتم خروج جثمانه من مسجد الفتح أكبر مساجد مطروح.

كان شقيق على حميدة أكد أن الفقيد الراحل قد نطق الشهادتين قبيل وفاته وقبل وصوله لمستشفى مطروح العام بسيارة الإسعاف التي نقلته من منزل الأسرة بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح الخميس.

جنازة الفنان علي حميدة