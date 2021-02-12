شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الأثريين على الغوص للتنقيب على الآثار الغارقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الإدارة المركزية للآثار الغارقة، برئاسة إيهاب فهمى، تنفيذ دورة تدريبية تمثل محاكاة على الطبيعة لأعمال التنقيب التحتمائى والغوص، لرفع الوعى الأثري وخلق كوادر شبابية جديدة في مجال الآثار البحرية والمغمورة بالمياه، تحت عنوان «الآثار البحرية وأساسيات العمل الأثري تحت الماء».

وقال «فهمى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن البرنامج التدريبى استمر لمدة 4 أيام في شواطئ دهب، تخللته محاضرات نظرية وتطبيق عملى على الطبيعة تحت الماء، مشيراً إلى أن الإدارة كانت تجرى تدريبات في حمامات سباحة قبل ذلك إلا أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبى هذه المرة في شاطئ.

وأشار إلى أنه استفاد من التدريب 5 أثريين، خاضوا التجربة لأول مرة للتدريب على التنقيب التحتمائى والغوص للتعرف على الآثار البحرية المغمورة بالمياه.

ولفت إلى أن ذلك يأتى في إطار حرص الإدارة المركزية للآثار الغارقة على رفع الوعى الأثري وخلق كوادر جديدة في مجال الآثار البحرية والمغمورة بالمياه، مشيرا إلى أن التدريب جرى بالتنسيق بين الإدارة المركزية للآثار الغارقة ووحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، وشمل مفتشى آثار من محافظات مختلفة.

وأضاف «فهمى» أن الدورة تنوعت بين محاضرات نظرية لتوضيح مفاهيم وأساسيات علم الآثار البحرية ومبادئ العمل الأثري تحت الماء وجهود الوزارة في الحفاظ وإدارة التراث الثقافي المغمور بالمياه في ضوء اتفاقية 2001، وتدريب عملى على أساسيات أعمال المسح والحفائر تحت الماء.

ولفت إلى أنه لمس استجابة كبيرة من المشاركين في الدورة، فيما سيتم تنفيذ دورة تدريبية إضافية خلال الفترة المقبلة لتأهيلهم للعمل تحت الماء.

"الآثار الغارقة": تنفيذ محاكاة للتنقيب التحتمائى فى شواطئ دهب لتدريب الأثريين على الغوص (صور)

"الآثار الغارقة": تنفيذ محاكاة للتنقيب التحتمائى فى شواطئ دهب لتدريب الأثريين على الغوص (صور)

"الآثار الغارقة": تنفيذ محاكاة للتنقيب التحتمائى فى شواطئ دهب لتدريب الأثريين على الغوص (صور)

"الآثار الغارقة": تنفيذ محاكاة للتنقيب التحتمائى فى شواطئ دهب لتدريب الأثريين على الغوص (صور)

"الآثار الغارقة": تنفيذ محاكاة للتنقيب التحتمائى فى شواطئ دهب لتدريب الأثريين على الغوص (صور)

"الآثار الغارقة": تنفيذ محاكاة للتنقيب التحتمائى فى شواطئ دهب لتدريب الأثريين على الغوص (صور)

"الآثار الغارقة": تنفيذ محاكاة للتنقيب التحتمائى فى شواطئ دهب لتدريب الأثريين على الغوص (صور)