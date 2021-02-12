شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة فلكية فى ختام برامج إجازة منتصف العام الدراسى في متحف الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس جمعية مصر الجديدة ان مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، احدى المنصات الابداعية التابعة للجمعية، يواصل أنشطته وفعالياته المتنوعة على مدار شهر فبراير بهدف تقديم خدمات ترفيهية وثقيفية وتعليمية للشباب والأطفال ويراعي أثناءها تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية المعلنة من قبل الدولة حفاظاً على صحة وسلامة الحضور جميعاً سواء الزوار من أطفال وكبار أو القائمين على تنفيذ هذه الأنشطة .

قال الدكتور نبيل حلمى، ان الفعاليات الختامية والتى تأتى في سياق البرامج المصاحبة لاجازة منتصف العام الدراسى، تنطلق يوم غد الجمعة 12 فبراير برحلة ثقافية للاطفال واسرهم لزيارة منطقة الإهرامات وأبوالهول ومنطقة كرداسه، مشيرا إلى ان زيارة الاطفال والنشء للمواقع الأثرية المنتشرة في جميع المحافظات تعد أحد العوامل المهمة في مجال التوعية بأهمية الاثار والتراث، وتعزيز المواطنة بربطهم ببلادهم وتاريخها، حيث يمثل الاطلاع المباشر على المواقع الأثرية دافعا كبيرا لمعايشة هذه المواقع واستشعار أهميتها بدلا من الاطلاع عليها في الكتب فقط.

وقال الدكتور اسامة عبدالوارث ان رحلة الاهرامات وكرداسة يعقبها تنظيم ليله فلكيه يوم الجمعة 19 فبراير من الساعة السادسة مساءاً بمقر المتحف بمصر الجديدة، يتم خلالها رصد السماء بالتليسكوبات والتعرف على معلومات تفسر الظواهر الطبيعية الفلكية المختلفة، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد القاضي ويأتي الإهتمام بتنفيذ النشاط الفلكي بهدف نشر الثقافة الفلكية وتنمية الوعي بمجالات علوم الفلك والجيولوجيا والجيوفيزياء وأبحاث الشمس والفضاء والمغناطيسية والكهربية الأرضية والنانو تكنولوجى بين جموع الأطفال والشباب.

زيارات اثرية وليلة فلكية فى ختام برامج اجازة منتصف العام الدراسى فى متحف الطفل

واردف عبدالوارث إلى ان الفعاليات تختتم يوم الجمعة 26 فبراير بتنظيم يوم رياضي ممتع وشيق (ليزر – رن) بالتعاون مع أكاديمية VIGRO الرياضية يبدأ في تمام الواحده ظهراً ويضم لعبتي الجري والرماية للأطفال من سن 8 سنوات وحتي 16 سنة، تعتمد هذه الرياضة على إستخدام طبنجات تطلق شعاع ليزرعلى أهداف إليكترونية ثابتة لذلك فهي آمنة تماماً لجميع المستخدمين وللجمهور، حتى ضوء الليزر آمن، وتعتبر تجربة رياضة جديدة فهي ليست رياضة مألوفة أو من السهل ممارستها بأي مكان آخر لندرة الخبرات والأدوات، كما إنها تساعد على تقوية حواس التركيز والتوافق العصبي البدني وتنشط حواس جديدة بالمخ إلى جانب تنمية روح المنافسة وروح الفريق والتعاون لدي الأطفال.

زيارات اثرية وليلة فلكية فى ختام برامج اجازة منتصف العام الدراسى فى متحف الطفل

من جانبها قالت فاطمة مصطفى، نائب مدير متحف الطفل ان هذه الفعاليات تأتى إلى جانب برنامج الأنشطة الشتوي للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة الذي ينظمه مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) خلال إجازة منتصف العام الدراسى بهدف دعم الأطفال وتوجيههم للإستفادة من الوقت خلال فترة الإجازة، حيث يمارس خلاله الأطفال الفنون والحرف المتنوعة مثل الرسم على الزجاج والحفر البارز والغائر والطباعة وإعادة التدوير وفنون خيال الظل إلى جانب تنظيم بعض من الورش السلوكية والأنشطة العلمية ويستمر البرنامج على مدار فترة الإجازة بنظام الإستضافة اليومية من الأحد إلى الخميس إسبوعياً من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً بمقر متحف الطفل في مصر الجديدة.

زيارات اثرية وليلة فلكية فى ختام برامج اجازة منتصف العام الدراسى فى متحف الطفل

زيارات اثرية وليلة فلكية فى ختام برامج اجازة منتصف العام الدراسى فى متحف الطفل