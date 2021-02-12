شكرا لقرائتكم خبر عن حى السيدة زينب يستجيب لليوم السابع ويقرر إزالة قمامة بجوار عقار منهدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب حى السيد زيبن بالقاهرة لشكوى بعض الأهالى وقام برفع القمامة بجوار أحد المنازلة المنهدمة فى شارع تميم الرصيفى متفرع من شارع بورسعيد السيدة زينب، ردا على شكوى أرسلها أحد الأهالى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، وناشد أحد القراء أن يكمل الحى مهمته فى رفع مخلفات الإزالة لهذا المنزل الذى تم هدم نصف فقط واستكمال هدمه حتى لا يشكل خطرا على المارة.

تأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا "التي أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.