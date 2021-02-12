شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية تفتح باب حجز رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ لصيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الطيران البريطانية" إيزى جيت"، عن فتح باب حجز رحلاتها السياحية من مطار لوتون البريطانى، لخمس وجهات جديدة هى "الغردقة وشرم الشيخ في مصر، سانتوريني وبريفزا فى اليونان، ولارنكا فى قبرص" فى صيف 2021.

كما أدخلت شركة الطيران الاقتصادي "إيزي جيت " 10 خدمات جديدة من مطارات لوتون وبريستول وجاتويك وبلفاست وبرمنغهام لهذا الصيف، وأشارت إلى أنه يمكن لحاجزين رحلاتهم السفر إلى كورفو مباشرة من بلفاست، بينما يمكن للمغادرين من بريستول الوصول إلى جزر سانتوريني وميكونوس اليونانية.

وقالت، إن الشركة سوف تسيير رحلات من برمنغهام-أمستردام، حيث تتيح الفرصة لحجز إجازات المدينة مع عطلات إيزي جيت، بالإضافة إلى الرحلات الجوية والعطلات المباشرة إلى بورجاس، بلغاريا، من جاتويك.

قال بول بيكسبي، المدير التجاري لشركة إيزي جيت للعطلات: "نحن نعلم أن الناس يائسون للذهاب في إجازة مرة أخرى بمجرد أن يصبح ذلك آمنًا، لذلك يسعدنا حقًا إطلاق 10 مسارات جديدة لقضاء العطلات من مطارات المملكة المتحدة، مباشرة وعبر موقعنا الشركاء التجاريين، لقضاء عطلات الصيف القادم".

وأضاف "نحن متحمسون بشكل خاص لإطلاق عطلات جديدة تمامًا في صني بيتش في بلغاريا، بالإضافة إلى إطلاق أولى عطلاتنا في أمستردام من برمنغهام، ونعلم أن هناك توترًا حول السفر في الوقت الحالي، ولكن يمكن لعملائنا أن يطمئنوا إلى أننا نقدم مرونة مطلقة، إذا تغيرت خططهم".