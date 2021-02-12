شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يدعم محافظة البحيرة بـ 15 ماكينة غسيل كلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة على أهمية الدور الكبير الذى يقوم به صندوق تحيا مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى شتى القطاعات وعلى رأسها القطاع الطبى والمنظومة الصحية وكذا دعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والارامل والأيتام والمساهمة فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية فى مختلف القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتؤتى ثمارها فى تنمية مستدامة.

وقال محافظ البحيرة ، إن الدكتورة هالة زايد ، وافقت على دعم محافظة البحيرة وإمدادها بـ 15 ماكينة غسيل كلوى من صندوق تحيا مصر لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوى بنطاق المحافظة .

وأوضح الدكتور محمود طلحة - وكيل الوزارة أنه تم توزيع تلك الماكينات على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوى بقرى ومراكز المحافظة، وتوفير الخدمات الصحية لهم، مشيراً إلى أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة، حيث ستسهم فى رفع قدرتها فى تقديم الخدمات اللائقة للمرضى .